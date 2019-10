Jak Soros, UE i samorządy wspierają homorewolucję w Polsce

Środki finansowe płynęły do organizacji działających w Polsce od zagranicznych organizacji pozarządowych. Z Open SocietyFoundations (założona przez George’a Sorosa) do Kampanii Przeciw Homofobii, Trans-fuzja, Wiara i Tęcza, Polskie Towarzystwo Prawa Antydyskryminacyjnego. Z ILGA Europe (Międzynarodowe Stowarzyszenie Gejów i Lesbijek – oddział Europa) do Kampanii Przeciw Homofobii, Miłość nie Wyklucza, Lambda Warszawa. Z Saplinq (organizacja obywatelska zajmująca się rozwojem społeczności LGBT na Słowacji) do Queerowy Maj. Z PlanetRomeo Foundation (fundacja portalu randkowego dla gejów) do Cicha Tęcza, Queerowy Maj, Polistrefa. Z Fundacji im. Róży Luksemburg (przedstawicielstwo w Polsce) do Kampanii Przeciw Homofobii, Polskie Towarzystwo Prawa Antydyskryminacyjnego. Z Mama Cash (holenderska fundacja finansowana m.in. przez amerykańskie fundacje Gatesów czy Levi Strauss) do Trans-fuzja. Z Fundacji XminY (niezależna, Holandia) do Kultury Równości. Z Fundacji im. Heinricha Bölla (niemiecka fundacja o profilu lewicowo-liberalnym i proekologicznym, bliskiej ideowo partii Zielonych) do Kampanii Przeciw Homofobii, Trans-fuzja. Z The Sigrid Rausing Trust (brytyjska filantropijna organizacja zajmująca się prawami człowieka) do Kampanii Przeciw Homofobii, Polskie Towarzystwo Prawa Antydyskryminacyjnego. Z Fundacji Evens (organizacja dobroczynna z siedzibą w Belgii) do Towarzystwa Edukacji Antydyskryminacyjnej. Z Arcus Foundation (organizacja charytatywna działająca m.in. na rzecz osób LGBT) do Kampanii Przeciw Homofobii. Z Astraea Lesbian Foundation for Justice (amerykańska organizacja charytatywna zajmująca się prawami osób LGBT) do Kampanii Przeciw Homofobii. Z Global Fund for Women (amerykańska organizacja zajmująca się prawami kobiet) do Kampanii Przeciw Homofobii. Z Stiftung „Erinnerung, Verantwortung und Zukunft” [EVZ] (niemiecka organizacja federalna wypłacająca odszkodowania ofiarom nazizmu) do Kampanii Przeciw Homofobii.