Jak podnieść efektywność pracy w kancelarii prawnej dzięki Amberlo?

Wykonywanie zawodu prawnika wiąże się z koniecznością zachowania skrupulatności i terminowości. Bardzo często jednak można zagubić się w gąszczu prowadzonych spraw, a to w dłuższej perspektywie może prowadzić do poważnych konsekwencji dla kancelarii, jak i przede wszystkim klienta. To dlatego tak istotnym elementem funkcjonowania każdej kancelarii prawnej powinien być system, który pomoże w zarządzaniu. O czym dokładnie mowa? Sprawdźmy!

Kancelarie prawne prowadzą wiele spraw równolegle, a przy większym zespole są w stanie pomagać klientom w przeróżnych kwestiach. Wszystko to sprawia, że kluczem do sukcesu jest usystematyzowanie działań każdego z pracowników w taki sposób, aby zarówno on, jak i cały zespół mógł funkcjonować jak najbardziej efektywnie.

Jak zarządzać pracą kancelarii?

Żyjemy w czasach, w których rozwiązania technologiczne wspierają funkcjonowanie niemal każdej branży. Podobnie jest w przypadku pracy kancelarii prawnej, która musi działać dla swoich klientów w oparciu o najwyższe standardy i wykazując się wysokim poziomem skuteczności w osiąganiu założonych celów. Z racji tego, że prawnicy zajmują się nie tylko reprezentowaniem klientów przed sądem i innymi organami, ale także udzielaniem porad, sporządzaniem czy też przechowywaniem dokumentów oraz kwestiami finansowymi, niezbędne jest zadbanie o optymalną organizację codziennej pracy. Na szczęście istnieją narzędzia, dzięki którym jest to możliwe!

Amberlo - jakie narzędzia zapewnia?

Amberlo to platforma służąca do zarządzania sprawami w branży prawniczej, dzięki której prawnicy mogą wznieść jakość świadczonych przez siebie usług na jeszcze wyższy poziom. Działa na oprogramowaniu Mac i Microsoft, PC, laptopach oraz na aplikacji mobilnej. Narzędzie to pozwala niewielkim kosztem zmaksymalizować zyski kancelarii. Korzystając z niego każdy prawnik może zarządzać swoimi kontaktami, planować spotkania oraz cele, delegować zadania, a nawet wystawiać klientom faktury i mieć kontrolę nad tym, czy zostały opłacone. Ponadto, świetną opcją jest możliwość rejestrowania przepracowanych godzin oraz śledzenia na bieżąco wysokości poniesionych w ramach pracy wydatków. Tego typu raporty mogą przydać się przy dokonywaniu rozliczeń z przełożonym, ale także posłużyć do wewnętrznej analizy tego, ile dokładnie czasu poświęciło się danemu klientowi. Amberlo posiada możliwość budżetowania oraz integrację z SharePoint (Microsoft365), która usprawnia obieg dokumentów.

Czy warto korzystać z oprogramowania dla prawników?

Program dla kancelarii prawnych jest obecnie już nie tylko jedną z możliwości na usprawnienie działań prawników, ale wręcz koniecznością. Nie jest przy tym ważna wielkość kancelarii, ponieważ z Amberlo mogą korzystać zarówno niewielkie podmioty, jak i duże korporacje prawnicze. Używając tego narzędzia nie trzeba obawiać się o bezpieczeństwo gromadzonych informacji, ponieważ Amberlo posiada certyfikat ISO/IEC 27017, a także zapewnia szyfrowanie wszystkich przetwarzanych danych, a także bardzo efektywny zespół supportowy, który rozwiązuje potencjalne problemy i odpowiada na pytania bardzo szybko i efektywnie! Jak więc widzimy, warto w swojej pracy wspomagać się tak kompleksowym oprogramowaniem, które pozwala zaoszczędzić sporo czasu, energii i środków finansowych. Nie pozostaje więc nic innego, jak samodzielne przetestowanie możliwości tego narzędzia!