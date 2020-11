Jak parafie poradzą sobie bez kolędy?

- Tak naprawdę wróżymy z fusów. Kolędy faktycznie ma nie być i w tej chwili naprawdę nie wiemy, jak to wpłynie na finanse parafii. Na razie znamy tylko zalecenia Konferencji Episkopatu Polski, która konkretne decyzje przenosi na biskupów. Ale wiadomo, że tradycyjnych wizyt duszpasterskich ma w tym roku nie być – powiedział w rozmowie z portalem money.pl rzecznik jednej z polskich diecezji.

Z różnych źródeł wiadomo, że kolęda to spory zastrzyk finansowy dla parafii. W tych bogatych parafiach przynosi ona każdego roku nawet do kilkuset tysięcy złotych, w parafiach mniejszych natomiast jest to kilkadziesiąt tysięcy.

Jak dowiadujemy się z portalu money.pl, dla wielu wspólnot wpływy z kolędy „przynosiły jedną trzecią rocznych przychodów”.

- Ze względu na sytuację epidemiologiczną, tegoroczne wizyty duszpasterskie zostały odwołane, przesunięte na późniejszy czas lub odbędą się w zmienionej formie, w zależności od decyzji biskupa miejsca – powiedział rzecznik Konferencji Episkopatu Polski ks. Leszek Gęsiak.

mp/money.pl