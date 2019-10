Jak oddać ważny głos w wyborach parlamentarnych?

Trwa głosowanie. Lokale wyborcze są otwarte od godz. 7:00 do 21:00. Do zakończenia głosowania obowiązuje cisza wyborcza. Polacy wybiorą 460 posłów i 100 senatorów.

W lokalu wyborczym otrzymamy dwie jednostronicowe karty do głosowania – jedną w wyborach do Sejmu, drugą do Senatu. Aby oddać ważny głos, na jednej karcie należy postawić znak X w kratce przy nazwisku tylko jednego kandydata.