Jak ochronić Polaków przed kryzysem? Propozycja Centrum im. Adama Smitha

anarchyintheUE 28.3.20 9:34

Unia pozwala na to żeby część środków unijnych przeznaczyć na ten cel.

Niecałe 33 mld wobec ponad 200 na samą tylko tarczę antykryzysową.

A przypomnę, że środki unijne to także rekompensata za "dobrą" zmianę (pogrom przemysłu, eksport bezrobocia a w zamian np. aqaparki, ścieżki rowerowe).

Czarnecki jako szef KIE był za wejściem do unii. W teraźniejszych czasach mówi tak:

"...Jakie błędy popełniła Bruksela? – Chodzi o bardzo późne reakcje na epidemię koronawirusa, ale także zablokowanie przez Paryż i Berlin pomocy medycznej dla Włoch. Obrońcy UE mówią, że zgodnie z Traktatem Lizbońskim to nie leży w kompetencji wspólnoty. Ci sami obrońcy mówili jednak, że Unia ma prawo wtrącać się w sprawy praworządności, chociaż wymiar sprawiedliwości, tak samo jak zdrowie, jest zastrzeżony do kompetencji krajów członkowskich. To hipokryzja i podwójne standardy. Przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen krytykowała Polskę, Czechy i Danię za zamykanie granic w obawie przed pandemią, ale po analogicznej decyzji rządów Niemiec i Francji pani przewodnicząca już się nie odezwała..."

www.tvp.info/47160601/koronawirus-przerosl-bruksele-pierwszy-raz-ue-jest-poddana-miazdzacej-krytyce

Przy okazji okazało się jak ważne jest posiadanie choćby resztek własnego przemysłu, zapasów, zasobów czy choćby narodowego przewoźnika.

PS

Chcieli rozbicia dzielnicowego.

Tymczasem w stolicy województwa najbardziej dotkniętego pandemią władze wprowadziły weekendowy rozkład

i jeszcze nie zgodziły się na czasowe zniesienie opłat dzięki czemu przez kilka dni ci co musieli się przemieszczać jeżdzili czasem w tłoku!!!

PS PS

Razem z unią nie zamówimy środków ochrony bo za PO nie przystąpiliśmy do porozumienia w sprawie wspólnych przetargów.

Unia znana jest z kuriozalnych procedur (120 tys tron unijnych norm czy przenoszenie parlamentu).

Chinom tego typu absurdy nie przeszkadzają:

www.fronda.pl/a/chiny-pomoga-polsce-w-walce-z-epidemia,141983.html

www.fronda.pl/a/dlaczego-wlochom-pomagaja-chiny-a-nie-ue,141398.html

Główny rozgrywający ue tak się zachowuje:

tysol.pl/a44836-Europejska-jednosc-Wlochy-zamowily-maseczki-z-Chin-Niemcy-zajeli-je-dla-siebie

Nasze lemingi wierzyły w to, że ue będzie nas bronić przed Rosją (po co wobec tego NATO?:) a przy pierwszej okazji (nord stream) działają wspólnie z Rosją.