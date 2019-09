Jak nie idzie, to nie idzie! Usterki na nowo otwartych stacjach metra

"Korki na dojeździe do metra były do przewidzenia, ale skala zaskoczyła chyba wszystkich. Jeszcze przed godz. 8 stanęła ul. Radzymińska na odcinku od Młodzieńczej do Trockiej. To efekt wieloletnich zaniedbań inwestycyjnych w tej okolicy. Jednopasmowa Trocka to jedyny dojazd do stacji metra, bo zamknięta dla ruchu prywatnego jest ul. św. Wincentego, której poszerzenie odkładane jest od kilku dekad. Przez lata zapewniano także, że w dojeździe do metra pomoże wybudowana ul. Nowotrocka łącząca Wincentego z Pratulińską i gen. Rozwadowskiego. Ratusz jednak od dziesięcioleci nie potrafi zrealizować tej inwestycji"-wskazują dziennikarze "Wyborczej". Co gorsza, korki zwiększą się, gdyż większość autobusów jadących Radzymińską od strony Marek będzie teraz skręcać w Tocką, aby zakończyć trasę na pętli nieopodal metra.