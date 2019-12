Jak modlić się, aby nasze modlitwy podobały się Panu Bogu?

robaczek 2.0 12.12.19 12:38



poczytajcie ludzie o PROGRAMOWANIU LUDZKIEGO MÓZGU ;]





tak tylko powiem ze jedna z technik to powtarzanie tysiace razy twierdzen ktore ostatecznie wryja sie w glowe jako wartosc ;]





patuski kochane





tak łatwo sterować



juz was nawet nazwali O W I E C Z K A M I ;]





glupie stado ktorym trzeba kierowac,





braw wy!!!!!







tacy samodzielnie myślący !!!!!!



; ]



hihihihihihih