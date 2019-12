Jak liberalizm gospodarczy uratował Botswanę i uczynił ją najbogatszym krajem regionu

"Obejrzałem film Wojtka o Botswanie. Ma rację. To prawdziwa perła na mapie Afryki. Byłem tam na misjach w latach 1998-2004. Napisałem wtedy: "Przed wyjazdem na misje do Botswany przeczytałem, że w momencie odzyskania niepodległości był to jeden z najbiedniejszych krajów na świecie, a obecnie należy do najzamożniejszych państw Czarnego Kontynentu. Nie zrobiło to jednak na mnie żadnego wrażenia. Byłem już wcześniej w Afryce i wyjeżdżając do Botswany nie obiecywałem sobie za dużo. Po przyjeździe okazało się, że odkryłem prawdziwą perłę." - pisze ks. Jacek Gniadek SVD.