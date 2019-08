Jak działają NGO? Oto brutalne fakty

Andrzej Malik 23.8.19 12:09

Eeeeeeeeeee.... a jaki jest związek z polskimi NGO's-ami? "W Polsce działają organizacje pozarządowe".... no i? No i nie ma nic o LGBT+, a to koszmarne niedopatrzenie. A pamiętajcie że Węgry się oparły homolobby Coca-Coli... no ja mam was uczyć propagandy?