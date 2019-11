Czy możliwe jest szczęście w małżeństwie, w którym nie ma jedności ducha? Jak świadczyć o Bogu, jeśli jedna ze stron nie podziela wiary współmałżonka? Co robić, aby doprowadzić do wiary niewierzącego męża? - na te pytania odpowiada ks. Sławomir Kostrzewa w konferencji wygłoszonej 30 października 2018 roku dla Wspólnoty Żon we Wschowie.