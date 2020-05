Jak dbać o bezpieczeństwo w Internecie?

O co w tym chodzi?



- dobra. Wy będziecie lizać PiS i atakować wściekle wszystko i wszystkich którzy są przeciwko nam.

- no ok, ale tak za nic?

- ależ nie. Dany wam parę baniek z budżetu państwa musicie tylko od czasu do czasu zamieścić jakiś poradniki na temat materacy czy inne bzdury.

- no ale jak ludzie się zorientują?

- nieważne. Niech się orientują. Kogo to obchodzi. Nazwiecie to "reklamą" a my niby za nią zapłacimy. Umowa stoi?

- jasne że stoi!

- no to z Bogiem

- z Bogiem i pisem



Tak to wygląda? :D

Imię wymagane

If you enter anything in this field your comment will be treated as spam

Captcha