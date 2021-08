Jak bezboleśnie zmniejszyć swoje wydatki?

Obecnie coraz więcej osób preferuje minimalistyczny styl życia. Staramy się kupować mniej, wybierać ekologiczne produkty i być bardziej świadomi naszych konsumenckich wyborów. W praktyce nie jest to jednak takie proste. Z każdej strony jesteśmy bombardowani konsumpcjonizmem i nie zawsze potrafimy odróżnić rzeczy potrzebne od tych wciskanych nam za pośrednictwem reklam. Dlatego w tym wpisie przygotowaliśmy dla Was sposoby, które pozwolą Wam na lepszą kontrolę nad finansami i dzięki nim lepiej zaplanujecie przyszłe wydatki. Przed zakupem kolejnych rzeczy warto sprawdzić czy nie możemy ich nabyć jakoś taniej, na przykład wykorzystując kod promocyjny Aliexpress , który na dobry start pomoże Wam w oszczędzaniu. A teraz zapraszamy Was do zapoznania się z naszymi sposobami, które pomogą Wam lepiej zarządzać pieniędzmi.

1. Po pierwsze budżet

Ustalaniejakim dokładnie budżetem dysponujemy jest punktem wyjścia do lepszego kontrolowania naszych finansów. Będzie to szczególnie przydatne, jeśli dopiero zaczynasz samodzielne życie i nie do końca wiesz, ile Twoje miesięczne wydatki będą wynosić. Weź pod uwagę dochody i ilość pieniędzy, które musisz miesięcznie przeznaczyć na czynsz, rachunki i inne niezbędne rzeczy. Kiedy już podliczysz, ile miesięcznie zarabiasz i ile z tego musisz przeznaczyć na podstawowe wydatki, spróbuj rozsądnie rozdysponować kwotą, która Ci pozostała. Tym samym będziesz mógł kontrolować, ile miesięcznie możesz wydać na swoje przyjemności, bez obawy, że nagle zabraknie Ci pieniędzy na ważniejsze rzeczy.

Załóż dwa konta

Większość z nas, jeśli nasze obecne finanse na to pozwalają, stara się miesięcznie odłożyć jakąś część pieniędzy. Można oczywiście mieć jedno konto i wydawać mniej, jednak mając ciągły dostęp do tych pieniędzy, istnieje większe prawdopodobieństwo, że wydamy je na jakieś niepotrzebne zachcianki. Dlatego warto otworzyć drugie konto, gdzie na początku każdego miesiąca będziemy przelewać kwotę, którą chcemy zaoszczędzić. Do takiego konta lepiej nie posiadać karty i sięgać po zgromadzone oszczędności tylko jeśli naprawdę zajdzie taka potrzeba. Warto również sprawdzić dokładnie oprocentowania, jakie oferują banki, by wybrać to, które najbardziej nam się będzie opłacać.

3. Lista zakupowa

Kolejnym krokiem, który pomoże Ci uniknąć kompulsywnych zakupów jest przygotowanie sobie wcześniej listy. Rozwiązanie to wydaje się być banalnie proste, jednak mało kto korzysta z niego na co dzień, ale warto spróbować wyrobić sobie ten nawyk. Zazwyczaj myślimy, że będziemy o wszystkim pamiętać, po czym zapominamy o połowie rzeczy, a kończymy z mnóstwem niepotrzebnych. Robienie listy zakupowej, szczególnie w przypadku produktów spożywczych, pomoże nam również w zdrowym odżywianiu. Jeśli zaplanujemy jadłospis na cały tydzień, istnieje mniejsze prawdopodobieństwo, że skończymy kupując pizzę do mikrofali na parę obiadów. Obecnie na rynku istnieje również wiele aplikacji, które pomogą Wam w tworzeniu takich list przed każdymi zakupami.

4. Wykorzystaj kupony

Bardzo często możemy zaoszczędzić sporą ilość pieniędzy poprzez korzystanie z dostępnych kuponów. Często jednak nie chce nam się ich szukać, albo myślimy, że nawet jeśli ich z nich korzystamy to i tak zaoszczędzimy niewiele. Jednak obecnie wiele firm i sklepów dysponuje rozbudowaną bazą ofert. Możemy znaleźć kody rabatowe na książki, elektronikę, odzież, czy inne mniejsze lub większe produkty. Warto również sprawdzić, czy supermarkety, do których chodzimy praktycznie codziennie, nie oferują akurat kuponów, czy zniżek, o których informacje możemy znaleźć w gazetkach czy na stronie internetowej sklepu. Produkty spożywcze są koniecznym wydatkiem, więc czemu nie wydawać na nie mniej, jeśli istnieje taka możliwość. Jeśli chodzi o dział spożywczy i gastronomię, to obecnie również wiele restauracji, piekarni czy supermarketów oferuje w tańszej cenie swoje produkty w wybranych porach dnia. Oczywiście nie zawsze akurat będziemy mogli się udać po nie w konkretnych godzinach, ale jeśli akurat mamy chwilę i jesteśmy niedaleko danego miejsca to warto się tam wybrać. Możemy również korzystać ze specjalnych aplikacji, które informują nas, gdzie i kiedy możemy nabyć taniej takie produkty. Zajmuje to chwilę, więc czemu nie spróbować?