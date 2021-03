Jadwiga Emilewicz o materiale TVP: Dotknął mnie osobiście

Była szefowa resortu rozwoju odniosła się do materiału „Wiadomości” TVP na temat Polskiego Funduszu Rozwoju. Parlamentarzystka przyznaje, że poczuła się osobiście nim dotknięta.

„Wiadomości” TVP wyemitowały wczoraj materiał, w którym sugerowano, że prezes Polskiego Funduszu Rozwoju Paweł Borys nieodpowiednio kontroluje podmioty dofinansowywane z Tarczy Finansowej.

Do sprawy odniosła się była minister rozwoju Jadwiga Emilewicz, która podkreśla, że poczuła się osobiście zaatakowana przez dziennikarzy TVP.

- „Przygotowując ten system, respektując oczekiwania przedsiębiorców formułowane od wielu lat, żeby dystrybuować środki na oświadczenia, a nie zaświadczenia, braliśmy na siebie ryzyko. Nie jest to jednak ryzyko nieodwracalne. Przypomnę, w styczniu informowaliście państwo o tym, że wiele kantorów w Polsce nieprawidłowo obliczyło przychody i straty, i w nieuprawniony sposób otrzymało pomoc. Ponad 70 proc. tej pomocy już dzisiaj zostało zwróconej. Więc jeśli są takie przypadki, a ja nie twierdzę, że ich nie ma, to one są post factum adresowane. Więc ten materiał był po prostu nieuprawniony”

- stwierdziła posłanka w programie „Newsroom” Wirtualnej Polski.

Na materiał „Wiadomości” odpowiedział już sam PFR, który podkreśla, że wprowadzono wszelkie procedury kontrolne wypłat subwencji z Tarczy Finansowej. Stanowisko zajął również premier Mateusz Morawiecki, który materiał określił „nieuczciwym i pełnym absurdalnych insynuacji atakiem na Polski Fundusz Rozwoju i jego szefa”. Prezydent Andrzej Duda natomiast podkreślił, że „wysoko ocenia wkład PFR w walkę ze skutkami kryzysu”.

kak/wp.pl