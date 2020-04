Jadwiga Emilewicz: Gospodarka zostanie odmrożona do końca czerwca

w co gra banda czworga 27.4.20 10:21

W czerwcu to nie będzie juz co zbierac. Krety banksterskie w PiSie na żądanie Niemiec niszczą i zadłużają polską gospodarkę. A u Szwabów tymczasem wszyscy wracają do pracy i szkół!Ze względu na Ramadan czyli jak udowadnia St. Krajski etap pośredni przed jedna wspólna "religia " NWO

https://www.youtube.com/watch?v=yj9VZmjylMg