Jachira wygłosi prelekcję na wydarzeniu Trzaskowskiego. Internauci: ,,Kampus hejterów’’

Klaudia Jachira wystąpi na organizowanym przez ruch Rafała Trzaskowskiego Campusie Polska Przyszłości, gdzie ma mówić o tym, jak wpływać na debatę publiczną i nie bać się wyrażać własnych myśli. „Campus hejterów” – komentują internauci.

Posłanka Klaudia Jachira znana jest bardziej ze swoich skandalicznych happeningów niż pracy parlamentarnej. Dała się zapamiętać m.in. z porwania Konstytucji RP na sejmowej mównicy czy wznoszenia transparentu z napisem „KONSTYTUCJA” na uroczystym zgromadzeniu Sejmu i Senatu RP oraz Sejmu Republiki Litewskiej z okazji 230. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja. W ostatnim czasie posłanka próbuje zbić polityczny kapitał na dramacie imigrantów ściąganych przez Aleksandra Łukaszenkę z Bliskiego Wschodu. Rzekomo chcąc pomóc imigrantom zasłynęła zbiórką żywności, w ramach której chciano przekazać im puszki z wieprzowiną czy przepychaniem się z funkcjonariuszami Straży Granicznej, których na podstawie immunitetu chciała zmusić do przepuszczenia jej na terytorium Białorusi. Wczoraj zszokowała swoim wpisem na Twitterze.

- „Polacy tak samo pomagają uchodźcom, jak kiedyś Żydom w czasie wojny”

- napisała.

Teraz Jachira ma zostać jedną z prelegentek na organizowanym przez Trzaskowskiego Campusie Polska Przyszłości.

- „Jak zacząć brać udział w życiu politycznym i wpływać na kształt debaty publicznej? Jak nie bać się wyrażać własnych myśli i robić to w taki sposób, by nas słuchano? Krótko mówiąc - jak ominąć system? O to na #CampusPolska zapytamy @JachiraKlaudia! Do zobaczenia na warsztatach!”

- napisali dziś organizatorzy wydarzenia.

Na zapowiedź jej wystąpienia odpowiadają internauci.

Warsztaty "jak obudzić w sobie hejtera" 🤦‍♂️ — Maciej Zemła (@MaciejZem) August 24, 2021

Pani poseł Jachira ma uczyć jak brać udział w życiu politycznym, nie bać się wyrażać myśli i robić to tak, by słuchano.



Proste: trzeba unikać ludzi, którzy powiedzą „sprawdzam”, czyli np. dziennikarzy, którzy chce porozmawiać o pracy pani poseł w Komisji Ochrony Środowiska. https://t.co/e2GUrXJnR9 — Jakub Wiech (@jakubwiech) August 24, 2021

Znakomity przyklad dla mlodych ludzi! Wzor do nasladowania. Fantastyczny przyklad niezwyklej kariery, przelamujacej wlasne bariery i braki. — Piotr Kazmirski (@piotrekkaz) August 24, 2021

Współczuje autorytetów i waszych odbiorców...serio 🤦 — Mariusz M (@Majus84) August 24, 2021

Jeśli @JachiraKlaudia prowadzi warsztaty jak i co mówić, by nas słuchano, to pewnie opowie, o swoich filmikach, gdzie kpiła ze śmierci ofiar katastrofy smoleńskiej i wulgarnie, by nie powiedzieć, fekalicznie, obrażała i drwiła ze śmierci prezydenta. Panelistki, gratuluję 🥺 — Marcin Szczepan (@Marcin31457464) August 24, 2021

kak/PAP, Twitter