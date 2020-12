Jachira w Sejmie: Wstydzę się, że jestem Polką!

- „Wstydzę się za to, że jestem Polką. Tak dla Unii Europejskiej, nie dla weta” – to słowa polskiej parlamentarzystki, Klaudii Jachiry, które wypowiedziała dziś z mównicy polskiego Sejmu.

Klaudia Jachira, która niedawno w Sejmie podarła tekst Konstytucji RP, dziś popisała się kolejnym skandalicznym występem. Posłanka KO stwierdziła, że wstydzi się tego, że jest Polką i jest wdzięczna parlamentowi Holandii za uchwałę wzywającą rząd do złożenia skargi na Polskę w TSUE.

- „Pani marszałek Witek dziwi się jak Holendrzy mogą nas upominać, a ja chciałabym wyrazić wdzięczność parlamentowi holenderskiemu za to, że zajął się kwestią łamania praworządności w Polsce” - mówiła.

- „Tu nie ma się co dziwić, tu trzeba przepraszać za to, że w obliczu takiego nieszczęścia Polska teraz blokuje pomoc dla chorych i cierpiących sióstr, żeby w tej sposób karać bezbronne narody (...) Wstydzę się dziś za ten Sejm, za ten rząd i dziś przez Was wstydzę się za to, że jestem Polką. Tak dla Unii Europejskiej, nie dla weta” – dodała.

kak/YouTube, niezależna.pl