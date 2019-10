Jachira podbiła serce Hartmana. Jest nam taka potrzebna - mówi

Klaudia Jachira, kandydatka Koalicji Obywatelskiej do Sejmu w Warszawie, wystąpiła dziś u boku prof. Jana Hartmana na Kongresie Świeckości. Kongres odbywał się pod hasłem "Ultraprawica kontra Prawa Człowieka".

Jachira przekonywała, że "nigdy nikogo nie miała zamiaru obrażać", a Hartman twierdził, że jeżeli "włos jej z głowy spadnie", to będzie to wina prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego.

"Nigdy nikogo nie miałam zamiaru obrażać. Jeżeli coś piętnuję w swojej satyrze, w swoich wystąpieniach publicystycznych, to piętnuję obłudę tej władzy, hipokryzję, perfidne wykorzystywanie katastrofy smoleńskiej, która była dla mnie osobiście straszną tragedią, bo tam naprawdę zginęli bardzo mądrzy ludzie, do zrobienia <<religii smoleńskiej>>" - mówiła Jachira.

"Obecna władza wykorzystuje tę tragedię do budowania swojego kapitału społecznego i na to nie ma mojej zgody, i to jest właśnie ta walka z patologią" - dodawała.