Jachira ma poważnego konkurenta... Kandydat PO-KO w spocie wyborczym strzela do 'pisowskich' zombie

Jacek Pająk, startujący w wyborach parlamentarnych z trzeciego miejsca na liście Koalicji Obywatelskiej w Krakowie opublikował spot, w którym zabija zombie, które- w jego mniemaniu- symbolizują rząd PiS. Kolejne pokonywane przez kandydata potwory to m.in. "deforma sądownictwa", "wysokie ceny", czy "pazerność władzy". Nie zabrakło również starych, dobrych i zawsze chętnie wyrywanych z kontekstu "zdradzieckich mord". Podczas strzelania do potwora, którego nazwa nawiązuje do emocjonalnego wystąpienia prezesa PiS w Sejmie, Jacek Pająk wygłasza monolog: "Skończmy wreszcie z tą mową nienawiści. Wy do mnie brzydko, a ja mam dla Was wyłącznie DOBRE słowo"- przekonuje kandydat Koalicji Obywatelskiej. To "dobre słowo" to seria z karabinu, posyłana do potwora mającego symbolizować "pisowską" mowę nienawiści? Dalej Pająk sypie kolejnym komunałem: "Dość obrażania i dzielenia Polaków na lepszych i gorszych"- moralizuje.