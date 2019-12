Jacek Żakowski: Nikt już nie chce bronić Platformy

Maria Blaszczyk 8.12.19 13:45

Problem w tym, że pan Morawiecki jets kłamcą, co stwierdził nawet sąd.



A Ty niewiele rozumiesz...

Ale jeśli ukradli 600 miliardów złotych - to gdzie one są? Bo to nie jest suma, którą da się ukryć w skarpetce.



No ale dobrze - 262 miliardy złotych to suma luki VATowskiej przez 8 lat rządów PO. Daje nam to 32,75 mld rocznie.

Dużo.

Ale sprawdźmy wysokość luki VATowskiej przez pierwsze 3 lata PiS - bo te dane mamy pełne. Ta wynosi 87 mld zł. Czyli 29 mld rocznie. Niby mniej, ale o 11%.

Niewiele mniej ukradli.

Do tego jakoś mało budujący jest fakt, że karuzelę VATowska podwładni pana kryształowego Banasia, kumpla gangsterów grożących ludziom piłą łańcuchową i gwałceniem córeczek urządzili sobie pod jego bokiem, w skarbówce.



W przypadku OFE zmieniono zapis księgowy. To zupełnie coś innego niż ukradzenie. To tak, jakbyś przeniósł sobie pieniądze z konta oszczędnościowego w jednym banku na drugie i uznał, że sam się okradłeś.



Jeśli chodzi o afery, to i tak te PiSowskie biją POwskie na głowę.

Albo nawet te POwskie okazują się takimi więcej PiSowskimi,Jak np. afera stoczniowa.



A pan Vincent powiedział to, co powiedział, w czasie największego kryzysu dospodarczego, jaki widzieliśmy. Pamiętasz? Wiele krajów stało na krawędzi bankructwa, miliony ludzi potraciło domy i oszczędności życia, zatrudnienie spadło w niektórych sektorach o kilkadziesiąt procent.