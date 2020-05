Jacek Sasin zostaje! Wniosek KO o wotum nieufności odrzucony

Nie ośmieszaj się tym partyjnym przekazem. Pan Sasin zgodził się na przygotowanie wyborów 10.05 i jeszcze 7.05 zgłosił gotowość do ich przeprowadzenia. Ale dzień wcześniej "dwóch szeregowych posłów" zechciało inaczej i tym samym go utopiło (za jego lojalność).



I jeżeli jakiś polityk z partii rządzącej miał złudzenia, że przegłosowana bez uwzględnienia jakichkolwiek poprawek opozycji ustawa o wyborach korespondencyjnych wyjdzie z Senatu wcześniej niż 6.05, to ledwo nadaje się do kopania rowów w rządowym programie budowy obwodnic gminnych.

