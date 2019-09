Jacek Sasin: Ta wizyta prezydenta Dudy w USA to absolutny przełom! Polska jest o wiele bardziej bezpieczna

robaczek 24.9.19 10:04

Jacus ;]





taki prazelom ze hohoho



Amerykanie robią interes ( jako jedyni na swiecie zaplacimy za obecnosć OBCYCH WOJSK na terenia własnego kraju).



My na klęczkach dziekujemy prezydentowi USA, idiocie, ktory aktualnie prowadzi kampanie. W sumie jak nasz ;]



ludziska!!!!!!





poważnie?





to jest to wstanie z kolan? wyglada jakbysmy otarli usta i padli na ryj.



taka DUMA!!!!!!!!!





no jaja!!! ;]





- klękamy przed USA (trumpek)

- klękamy przed Kosiciołem Katolickim i rydzykiem

- klękamy ( po wspaniałej polityce PIS) przed UE, bo inaczej sie już nie da. bo klęska na - każdym kroku i froncie, a twarz trza ratowac ;]

- klękamy przed Rosją --> a to akurat jest bardzo interesujace. bo niby taka anty rosyjska partia, a tutaj ......... uległość ;] ciekawe. baaaaardzo ciekawe ;] jak myslicie miski, szto sie djelajet?





no brawo!!!!!!





świetna dyplomacja!!! Wspaniała!!!!



DUMNI?