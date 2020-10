Jacek Sasin: Prof. Czarnek będzie stanowił zaporę dla ideologii LGBT

„Zdecydowanie jego poglądów jest gwarancją dlatego, że ten obszar nauki, obszar edukacji zostanie wyłączony z tych ideologicznych sporów” – mówił o prof. Przemysławie Czarnku, który ma objąć Minisrerstwo Edukacji i Nauki, wicepremier Jacek Sasin.

W rozmowie na antenie Radia Plus przyznał:

„Pan profesor Czarnek jest politykiem niezwykle wyrazistym, politykiem, który nie stronił od takiego mocnego przekazu, mocnego formułowania swoich opinii”.

Jak podkreślił, jest przekonany co do tego, że prof. Czarnek ma wielkie kompetencje do tego, aby sprawować funkcję szefa wspomnianego resortu.

Dalej wskazał:

„Dzisiaj to jest próba wprowadzania do edukacji nowych ideologii, narzucenie nowych ideologii - ideologii LGBT przede wszystkim i tutaj pan profesor Czarnek będzie stanowił zaporę i dlatego jest dzisiaj tak bardzo mocno przez te środowiska atakowany - one wiedzą, że będzie trudniej, że dzisiaj, kiedy to pan profesor Przemysław Czarnek będzie ministrem, będzie dużo trudniej te próby narzucania ideologii w tym obszarze realizować”.

dam/PAP,Fronda.pl