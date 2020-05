Jacek Sasin: Mamy nowy termin wyborów

Realista 4.5.20 10:57

Za tą przedwyborczą kompromitację odpowiedzialny jest tylko i wyłącznie pis. Odpowiedzialna władza rozpoczynając proces zmiany prawa wyborczego tuż przed wyborami sprawdziłaby czy opozycja taką, delikatnie to ujmując kontrowersyjną z punktu widzenia konstytucji, zmianę zaakceptuje.



Ale pis w swoim stylu poszedł na rympał, licząc że jakoś to będzie. Śmiało, zmieścisz się. Kogoś się przekupi, na kogoś się znajdzie haka i jakoś się nocą wszystko przepchnie, a duda się nie położy spać zanim nie podpisze. Pisowski tupolewizm w najgorszym wydaniu.



No to już widać, że się nie zmieślili z wyborami w konstytucyjnym terminie czyli 10 maja. I doprowadzili do sytuacji, że Polacy kilka dni przed tymi wyborami nadal nie wiedzą co się będzie działo.



Kompromitacja kaczyńskiego.