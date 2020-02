Jacek Sasin deklaruje: Przestaniemy kupować węgiel z Rosji

Większość węgla z zagranicy jest pochodzenia rosyjskiego. To kilkanaście milionów ton.

Kilka dni temu górnicy zorganizowali protest w Łaziskach Górnych. Zablokowali tory prowadzące do elektrowni. Jak podkreślali górnicy zrzeszeni w związku Sierpień 80, na zwałach przy kopalniach czeka duża ilośc węgla, a elektrownie go nie odbierają. Powodem ma być zalewanie rynku przez tani węgiel z importu. Górnicy obawiali się, że polskie górnictwo import po prostu wykończy.

Górnicy zablokowali dojazd do elektrowni w Łaziskach, bo, jak mówili, to właśnie między innymi do niej trafiał węgiel z Rosji. Tymczasem tuż za ogrodzeniem jest kopalnia Bolesław Śmiały, gdzie zalegają masy węgla.