Jacek Pulikowski: Jak wyjść z problemu masturbacji?

T 28.7.19 15:41

Ja wyszedłem. Jak zaczynałem to mi się wydawało niemożliwością ale teraz jestem od tego wolny. I nie mam żony! Żyję w celibacie i potwierdzam, że to możliwie i kto wie czy nawet nie lepsze niż w związku. Z tego powodu, że człek jest wolny właśnie! W moim przypadku była to droga trwająca ze 3 lata wysiłku i co raz większych sukcesów. Zaczęło się od nawrócenia, spowiedzi, regularnego uczestnictwa w Mszach Świętych, również tych nieobowiązkowych. Do tego nawiedzam kiedy tylko mogę kościół gdzie jest wystawiany Najświętszy Sakrament i co ważne - staram się naprawdę wysilać się jedynie dla Boga. Nie dla przyszłej żony tylko dla Boga! Z miłości do Boga. Z żadnych innych pobudek. I wówczas jest to proste. Kiedyś będąc w tym nałogu łaziłem przybity, smutny i nic mnie nie cieszyło. Dziś w ogóle mnie nie interesuje, że nie mam kasy, jest za gorąco czy za zimno, pada czy nie pada, chory jestem czy zmęczony - mam uśmiech na twarzy i czuję się szczęśliwy. I co ważne - do szczęścia nie potrzebuję ani kobiet, ani przyjemności - bo moim szczęściem jest Jezus Chrystus.