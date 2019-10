Ja robię tak grzyby ,,po kaszubsku''

1. Grzyby oczyścić, pokroić na większe kawałki, wypłukać. Włożyć do garnka, zalać wodą, nieco posolić zagotować. Gotować ok 5-10 minut i odcedzić.

2. Do rondla wlać trochę oleju i podsmażyć lekko cebulę pokrojoną w piórka; pod koniec dodając posiekany czosnek. I marchewkę w kostkę ,Wlać resztę oleju i dodać grzybki. Zmniejszyć ogień.

3. W tym czasie zrobić zalewę. Do rondla wlać wodę i dodać pozostałe składniki zalewy. Wymieszać i doprowadzić do wrzenia.

4. Do grzybów dodać gotującą sie zalewę. Wymieszać chwilkę podotować i natychmiast przekładać do słoików. Mocno zakręcić. Słoiki położyc na desce do góry nogami.

Smacznego:)