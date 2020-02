,,Ja gardzę taką opinią''. Bp Mering ostro krytykuje ks. Isakowicza-Zaleskiego

matis89 24.2.20 17:54

Bergoglio Fałszywy Prorok Nie katolik nie jest ani papieżem (sam nie lubi tego tytułu bo nim nie jest) ani nie jest katolikiem bo wyznaje innych bożków od Jezusa. Dla Bergoglio bogowie innych religii i inne religii są na równi z Jezusem i katolicyzmem. Bogowie Bergoglio i on sam wspierają sodomię i cudzołóstwo z dostępem do Komuni Św.. Bergoglio czci też pachamame i odpowiada za jej wstawienie do Kościoła Jezusa. Przeprosił tylko demona pachamame, a JEzusa nie. Do tego nie wiadomo który z bogów Bergoglio preferuje ekologiczne nawrócenie bo na pewno nie Jezusa, Jezus chce nawrócenia do siebie, a reszta tylko z tego wynika. Do tego sam Bergoglio za swoimi bogami wprowadza decentralizację, aby Niemcy i inni mogli bardziej pociągnąć jego heretyckie zmiany.



Więc katolicy aby nie ulec tym herezjom Bergoglio, pewny katolicki fundament do podparcia mają tylko u jedynego katolickiego papieża Benedykta XVI. Bergoglio to zwodziciel, oszust, mąciciel i prowadzi na manowce cały KK.