J. Saryusz-Wolski: Totalna opozycja chce wywrócić państwo przez ,,zagranicę''

Piotrek 20.4.20 14:13

Chętnie czytałem tweety pana Saryusza-Wolskiego, jeszcze gdy był w PO. Jest to niewątpliwie bardzo inteligentna osoba, posiadająca ogromną wiedzę - zupełnie nie rozumiem jego wolty, bo okazała się całkowicie zmarnowanym potencjałem: W MSZ - gdzie widziałbym jego miejsce, za PiSu były i są miernoty, które Saryuszowi nie sięgają do kostek, mimo to, on w tej chwili politycznie jest nikim. Być może jest zbyt samodzielny. Wielka szkoda.