J. Ozdoba o ZP: Jesteśmy jak dobre małżeństwo

O tym, że co do większości spraw w Zjednoczonej Prawicy panuje zgoda, zapewniał w opublikowanym dziś w „Super Expressie” wywiadzie wiceminister klimatu z Solidarnej Polski Jacek Ozdoba. Jego zdaniem koalicjanci są jak „stare dobre małżeństwo”, dlatego wobec kłótni muszą usiąść do stołu i spokojnie porozmawiać.

Wiceminister klimatu Jacek Ozdoba w rozmowie z „Super Expressem” komentował napięcia w koalicji rządzącej, które w dramatyczny sposób ujawniły się po głosowaniu nad tzw. „Piątką dla zwierząt”. Polityk przekonuje, że co do większości spraw w Zjednoczonej Prawicy panuje zgoda. Podkreśla jednak, że koalicja składa się z trzech ugrupowań z różnymi programami i strategią, co czasem powoduje pewne niezrozumienia. Dlatego teraz w sporze najważniejsza jest spokojna rozmowa:

- „Musimy ostudzić emocje, usiąść do stołu i porozmawiać. W Zjednoczonej Prawicy jest jak w dobrym małżeństwie – zdarzają się kłótnie. A po takiej kłótni należy porozmawiać” – stwierdził polityk Solidarnej Polski.

W wywiadzie wyraził też wdzięczność dla Prawa i Sprawiedliwości za wycofanie projektu nowelizacji tzw. ustawy covidowej, która miała wprowadzić bezkarność dla urzędników podejmujących działania niezgodne z przepisami w celu zwalczania pandemii koronawirusa.

Teraz, zdaniem Ozdoby, powinno odbyć się spotkanie liderów ugrupowań koalicyjnych, ponieważ „to oni doskonale wiedzą, jak powinna wyglądać Polska przyszłości”.

kak/PAP