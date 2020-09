J. Karnowski: Z tego konfliktu ZP wyjdzie silniejsza

Zdaniem Jacka Karnowskiego Zjednoczona Prawica z ostatniego konfliktu może wyjść silniejsza. Na łamach portalu wPolityce.pl publicysta przekonuje, że wydarzenia ostatnich miesięcy mogą stać się swoistym „oczyszczeniem” po serii zwycięstw przed okresem trzech lat spokojnych rządów. Jako najważniejszą zmianę publicysta uważa wejście do rządu Jarosława Kaczyńskiego.

- „Ułożenie nowych bądź potwierdzenie starych hierarchii, uzgodnienie mechanizmów działania, ustalenie listy spraw do zrobienia. Najważniejsze, że - jak wszystko wskazuje - Zjednoczona Prawica przetrwała, i być może wyjdzie nawet silniejsza z tej zawieruchy” – pisze Jacek Karnowski.

Jak przekonuje, z trwającego od maja kryzysu Zjednoczona Prawica wyszła silniejsza i przekonana o tym, że innej większości niż ona w Sejmie nie będzie. Za najważniejszą zmianę natomiast publicysta uważa decyzję o wejściu do rządu prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego. Właśnie to posunięcie ma rozwiązać powstałe w obozie władzy konflikty, w tym ten pomiędzy premierem Mateuszem Morawieckim a liderem Solidarnej Polski Zbigniewem Ziobrą. To, jak zaznacza, będzie nowy etap w rządach Zjednoczonej Prawicy.

- „Najważniejsze, że uniknięto albo rozłamu, albo kilkumiesięcznego horroru w postaci rządu mniejszościowego” – ocenia dziennikarz na łamach wPolityce.pl

kak/wPolityce.pl