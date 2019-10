J. Kaczyński: Będziemy bronić niepodległości pamiętając dzieło Kornela Morawieckiego

KaczyKaczor 5.10.19 14:38

Polacy !

Nie wzywamy was do osadzania kos na sztorc, do brania mieczy czy szabel do rąk, do przygotowania zbroi i skrzydeł husarskich. Nie wzywamy was do udziału w bitwie Warszawskiej, na odsiecz Wiednia, wyzwalanie krajów Beneluksu spod okupacji hitlerowskiej, walkę o wolność Włochów, Francuzów czy Anglików.

Nie wzywamy was do przelewania krwi za ojczyznę.

Polacy !

Ale wzywamy was do wzięcia dowodu tożsamości i pióra i pójście do najbliższego lokalu wyborczego 13.10.2019, by zagłosować na Polaków. Na Polaków mądrych i uczciwych, którzy nie twierdzą, że Polskość to nienormalność, na Polaków, którzy nie kłamią, nie kradną i nie są zdrajcami ojczyzny w UE.

Zróbmy wspólnotę polską bez łajdaków !!! Mieliśmy ich w Polsce od 1945 roku do 2015. Dosyć !!!