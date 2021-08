Izraelski naukowiec: COVID może być leczony za mniej niż dolara!

Izraelski dziennik „The Jerusalem Post” informuje o wynikach badań przeprowadzonych przez Centrum Medyczne im. Chaima Szeby w Tel Haszomer, wedle których stosowana do zwalczania pasożytów w krajach trzeciego świata iwermektyna może skutecznie pomóc w zwalczaniu COVID-19. Naukowcy podkreślają, że to kuracja za mniej niż dolara dziennie.

Prof. Eli Schwartz przeprowadził podwójnie ślepe badanie w celu oceny skuteczności iwermektyny w zmniejszaniu rozsiewania wirusa wśród niehospitalizowanych pacjentów z łagodnymi i umiarkowanymi objawami Covid-19. W badaniu wzięło udział 89 zakażonych koronawirusem ochotników w wieku powyżej 18 lat. Połowie z nich podano iwermektynę, a drugiej połowie placebo.

W grupie pacjentów, którym podano lek, blisko 72 proc. nie wykazało obecności koronawirusa do szóstego dnia. Po sześciu dniach kuracji tylko 13 proc. pacjentów z tej grupy było zakaźnych.

- „Nasze badanie pokazuje przede wszystkim, że iwermektyna ma działanie przeciwwirusowe”

- mówi prof. Schwartz.

- „Pokazuje również, że istnieje prawie 100-procentowa szansa, że dana osoba nie będzie zakażona w ciągu czterech do sześciu dni, co może prowadzić do skrócenia czasu izolacji dla tych osób. Mogłoby to mieć ogromny wpływ ekonomiczny i społeczny”

- dodaje.

„The Jerusalem Post” w swoim artykule przypomina jednak, że WHO i FDA ostrzegają przed stosowaniem iwermektyny.

