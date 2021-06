Izraelscy internauci ostro odradzają Lapidowi wyłudzanie od Polaków pieniędzy

- Yair, jesteś populistą i demagogiem. Dlaczego nie działasz w ten sam sposób przeciwko rządowi niemieckiemu, który finansuje wyjętych spod prawa Izraela i inne organizacje oczerniające Izrael? Rażąca interwencja rządu niemieckiego w izraelską politykę wewnętrzną jest skandalem, który należy zdecydowanie zwalczać – pisze jeden z Internautów w odniesieniu do słów izraelskiego szefa MSZ Yaira Lapida atakujących Polskę po przegłosowaniu w naszym Sejmie nowelizacji ustawy o Kpa.

- Nie mam zamiaru milczeć w obliczu tego prawa. To bezpośrednie i bolesne pogwałcenie praw ocalałych z Holokaustu i ich potomków. To nie pierwszy raz, kiedy Polacy próbują zaprzeczyć temu, co zrobiono w Polsce podczas Holokaustu – napisał wtedy Lapid.

Znana jest też inna kłamliwa wypowiedź Lapida z roku 2018 na temat obozów koncentracyjnych. Kłamstwo zostało wykazano bardzo szybko, a szef izraelskiego MSZ powiedział wtedy:

- Hitlerowcy wysłali moją prababkę z Serbii do Polski. Dlaczego nie założyli obozów zagłady w Serbii? Ponieważ Niemcy wiedzieli, że ludność serbska nie zaakceptuje tego i Serbowie z całą mocą przeciwstawią się im, bo nie są antysemitami. Wobec tego utworzyli obozy śmierci w Polsce, bo wiedzieli, że w Polsce jest antysemityzm i miejscowa ludność będzie im pomocna.

Warte odnotowania jest także wyjaśnienie Konrada Kołodziejskiego w tygodniku "Sieci", który tak pisał o babciach Lapida, na które ten się powoływał:

- Żadna z babć Lapida nie została zamordowana, obie przeżyły wojnę, w tym jedna – od strony matki – podczas Holokaustu mieszkała bezpiecznie na terytorium brytyjskiej Palestyny.

Izraelscy internauci jak się jednak okazuje też są dobrze doinformowani na temat prób bezprawnego wyłudzania roszczeń od Polski, których powinni domagać się wyłącznie od Niemiec, sprawców holokaustu zarówno Żydów jak też Polaków.

Część internautów oczywiście popiera wypowiedzi Lapida, ale są też bardzo ostre komentarze w odniesieniu do jego wpisu na Twitterze.

- Yair, jesteś populistą i demagogiem. Dlaczego nie działasz w ten sam sposób przeciwko rządowi niemieckiemu, który finansuje wyjętych spod prawa Izraela i inne organizacje oczerniające Izrael? Rażąca interwencja rządu niemieckiego w izraelską politykę wewnętrzną jest skandalem, który należy zdecydowanie zwalczać.

- Moim zdaniem 80 lat wystarczyło na zwrot mienia ocalonych z Holokaustu i nie ma potrzeby przekazywania go wnukom i prawnukom, nie ma to związku z pamięcią o Holokauście. Proponuję współpracę z Polakami nad pamięcią o Holokauście, a nie wyłudzanie od Polaków pieniędzy..

- I to świetny pomysł dla ministra spraw zagranicznych, by zaatakować taki przyjazny kraj za pośrednictwem Twittera. Chłopiec.

- A jaka jest twoja reakcja na Amerykanów? O zniesieniu [poparcia dla izraelskiej suwerenności - przyp. red.] na Wzgórzach Golan. Pobiegłeś do Demokratów między nogami i to jest maksymalny wynik, jaki udało ci się osiągnąć dla państwa Izrael?

החוק הזה לא מוסרי ויפגע קשות ביחסים בין המדינות.

שום חוק לא ישנה את ההיסטוריה. זו חרפה שלא תמחוק את הזוועות ואת זכרון השואה. מדינת ישראל תעמוד כחומת מגן להגנה על זכרון השואה ועל כבוד ניצולי השואה ורכושם.

פולין, שעל אדמתה נרצחו מיליוני יהודים, שגתה קשות. עוד לא מאוחר לתקן. — יאיר לפיד - Yair Lapid🟠 (@yairlapid) June 24, 2021

לדעתי 80 שנה היה מספיק זמן כדי להחזיר את רכושם של ניצולי השואה , ואין צורך להעביר לנכדים ולנינים , אין קשר בין זכרון השואה .

מציע לשתף פעולה עם הפולנים על זכרון השואה ולא על איך לסחוט כספים מהפולנים. — רפאל יעקב (@Rafuly61) June 24, 2021

יאיר, אתה פופוליסט ודמגוג. מדוע אתה לא פועל באותו אופן נגד ממשלת גרמניה שממנת את עוכרי ישראל משוברים שתיקה ויתר הארגונים שמוציאים את דיבתה של ישראל? ההתערבות הבוטה של ממשלת גרמניה בפוליטיקה הפנימית בישראל היא שערורייה שצריך להילחם נגדה באופן נחרץ. — WHNTFBFI (@whntfbfi) June 25, 2021

