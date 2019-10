Izrael zamyka ambasadę w Polsce

pixwi 30.10.19 10:30

Oby to nie była zapowiedź wojny. Przed atakiem Japończyków na Pearl Harbor na Hawajach w tamtejszej ambasadzie Japońskiej płonęły dokumenty. Teraz to juz nie potrzebne, wystarczy wykasować twarde dyski, a potem dla pewności porozbijać je młotkiem. Dyplomatów do tego nie trzeba.