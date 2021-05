[Wideo] Izrael powołuje tysiące rezerwistów. Czy to oznaka większej eskalacji konfliktu z Palestyną?

Jak donosi agencja Associated Press, minister obrony Izraela Beni Ganc zatwierdził w czwartek mobilizację 9 tys. rezerwistów, a szef izraelskiego Sztabu Generalnego generał Awiw Kohawi odbył rozmowę telefoniczną z przewodniczącym Kolegium Szefów Sztabów Sił Zbrojnych USA generałem Markiem Milleyem, w trakcie której informował go o szczegółach działań wojskowych.

Prób negocjacji i załagodzenia konfliktu pomiędzy Izraelem a Palestyną podjął się Egipt. Nie przyniosły one jednak złagodzenia konfliktu. Od poniedziałku za zamkniętymi drzwiami RB ONZ odbyły się też dwa spotkania skonfliktowanych stron bez uzyskania porozumienia, a na zwołanie specjalnego posiedzenia RB ONZ nie wyraził zgodny Waszyngton, który nie wyklucza, że będzie to możliwe we wtorek.

Jak zauważa Associated Press, poprzednie podobne konflikty zbrojne pomiędzy Izraelem a Palestyną ograniczały się w znacznej mierze do działań w Strefie Gazy oraz na przygranicznych terytoriach Izraela. W obecnej sytuacji walki i rozruchy obejmują swoim zasięgiem coraz to rozleglejsze tereny, a ich obszar jest większy niż w trakcie palestyńskiej intifady w roku 2000.

Izraelski dziennik "Jerusalem Post" informował także w czwartek, że po ostatnich atakach rakietowych ze Strefy Gazy, armia Izraela zdecyduje się na ofensywę lądową w przeciwko Palestyńczykom.

- Rzecznik prasowy sił zbrojnych Izraela generał Hidaj Zilberman powiedział, że plany są przygotowywane przez Dowództwo Południowe, a następnie zostaną przekazane do zatwierdzenia władzom politycznym – czytamy na portalu polsatnews.pl.

- Dodatkowe wojska zostały już przesunięte bliżej granicy przed ewentualną operacją lądową, w tym siły pancerne, zmechanizowane i powietrznodesantowe – pisze dalej portal.

Ponadto premier Izraela Benjamin Netanjahu zrobił przegląd baterii systemu obrony przeciwrakietowej Żelazna Kopuła, który jak do tej pory był w stanie strącić około 90 proc. z 1,2 tys. pocisków rakietowych, jakie zostały wystrzelone ze Strefy Gazy w kierunku Izraela.

Dzień wcześniej Netanjahu odrzucił propozycję Hamasu w sprawie zawieszenia broni.



📹 | #Israel|i army deploys tanks and armored vehicles to the border with #Gaza for possible ground attack.



pic.twitter.com/U7I1c1gPIw — EHA News (@eha_news) May 13, 2021

They didn't lie when they said "we will make Tel Aviv looks like a hell" #FreePalestine #SavePalestine pic.twitter.com/6fdMgn6zfe — Asrul Joy 🇵🇸 (@AsrulJoyy) May 11, 2021

On the day of Eid, this is what Israel is doing to Gaza. pic.twitter.com/zsf6AGpciK — Fahad Shah (@pzfahad) May 13, 2021

This is the moment the 14-storey al-Shorouq tower, housing media offices in Gaza City, was completely destroyed by multiple Israeli air raids on Wednesday. pic.twitter.com/baBuOrtbQk — Al Jazeera English (@AJEnglish) May 13, 2021

