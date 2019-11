Izrael: Ostrzał ze Strefy Gazy. Co z meczem Polaków? Jest decyzja PZPN

W sobotę polscy piłkarze rozegrają mecz eliminacji do mistrzostw Europy. Spotkanie odbędzie się w Jerozolimie. PZPN poinformował, że mecz ostatecznie zostanie rozegrany zgodnie z planem.

Wyjazd polskich piłkarzy był zagrożony w związku z ostrzałem ze Strefy Gazy. To przedostatnie spotkanie Polaków w eliminacjach do Euro.

Ostrzału rakietowy, który miał miejsce we wtorek w wielu miastach Izraela, to dzieło terrorystów z grupy Islamski Dżihad. Był on odwetem za poniedziałkowy nalot sił Izraela, w trakcie którego zginął jeden z przywódców islamistów.