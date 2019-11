Izrael: Netanjahu postawiony w stan oskarżenia

Agnieszka 21.11.19 22:19

Netanjahu oskarżony. Trump też przesłuchiwany z powodu podejrzeń, że usiłował wykorzystywać wielkość i zasoby USA naciskając tym na obce sojusznika dla osobistych celów zdobycia władzy na drugą kadencję.

Azari już wywalona. Mosbacher tez może pakować walizki.

Bóg nie rychliwy, ale sprawiedliwy. jednak dość szybko wysłuchał modlitw, by ci co chcą Polskę poniżyć, zniszczyć, wykorzystać, wziąć pod but odeszli od wladzy...