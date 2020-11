Izba Reprezentantów USA przyjęła rezolucję wspierającą Inicjatywę Trójmorza

Zarówno demokraci, jak i republikanie z Izby Reprezentantów Stanów Zjednoczonych przyjęli w środę rezolucję wspierającą Inicjatywę Trójmorza.

Dokument ten „wyraża poparcie dla Inicjatywy Trójmorza w jej wysiłkach na rzecz zwiększenia niezależności energetycznej i połączeń infrastrukturalnych, a tym samym wzmacniania bezpieczeństwa Stanów Zjednoczonych i Europy” i zawiera zobowiązanie rządu USA do przekazania miliarda dolarów na Fundusz Trójmorza.

Splendid news from Washington! The Three Seas Initiative #3SI with a strong bipartisan support in the US House of Representatives over unanimously adopted H.Res. 672. Many thanks to the sponsor @RepMarcyKaptur and more than 40 cosponsors from the two sides of the aisle!