Izba Dyscyplinarna SN uchyliła zawieszenie Juszczyszyna

Ludzkie pany przed świętami okazały "litość" dla "skazańca"! To tylko PiS na wodę fotomontaż mający na celu pokazanie Izby Dyscyplinarnej SN jako samodzielnego organu bez żadnego wpływu ani nacisku z zewnątrz, no bo skoro uchylili zawieszenie znienawidzonego Juszczyszyna to są "apolityczni" i "uczciwi"! suweren może to łyknie...

