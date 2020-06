Izba Dyscyplinarna nie uchyliła immunitetu sędziemu Tulei

Wiesław Kaloryfer 9.6.20 12:53

"Powodem wniosku prokuratury jest podejrzenie ujawnienia przez sędziego Tuleyę informacji z postępowania przygotowawczego oraz danych i zeznań świadka, które naraziły bieg śledztwa."



Przypomnijmy bieg wydarzeń. Po posiedzeniu Sejmu w Sali Kolumnowej w prokuraturze złożono zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa polegającego na prowadzeniu w taki sposób obrad. Prokuratura śledztwo wszczęła, ale po zebraniu materiału dowodowego (w tym po przesłuchaniu posłów) je umorzyła uznając, że działania Marszałka Sejmu i posłów PiSu były zgodne z prawem i nie popełniono przestępstwa. Na to postanowienie (o umorzeniu) złożono zażalenie, które Tuleya rozpatrzył na posiedzeniu jawnym z udziałem mediów (czemu nota bene nie sprzeciwił się obecny na posiedzeniu prokurator pozostawiając decyzję o zgodzie na rejestrację posiedzenia przez media uznaniu sądu) i nakazał dalej prowadzić postępowanie. Ale po przeprowadzeniu dodatkowych czynności dowodowych prokurator śledztwo umorzył ponownie (umorzono też skutecznie - sąd badając postanowienie o umorzeniu uznał je za prawidłowe - śledztwo w sprawie składania fałszywych zeznań przez posłów PiS).

Skoro zatem prokurator ani przed feralnym posiedzeniem sądu prowadzonym przez SSO I Tuleyę, ani po nim nie miał zamiaru kontynuacji śledztwa i stawiania komukolwiek zarzutów uznając, że w spawie nie doszło do popełnienia jakiegokolwiek przestępstwa, to w jaki sposób ujawnienie na posiedzeniu jawnym zeznań świadków złożonych w postępowaniu przygotowawczym (pomijając absurdalność zarzutu w tym zakresie w kontekście przepisów kpk) naraziło bieg śledztwa?