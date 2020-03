Iwona Arent: Nitras mnie kopnął. Sprawa toczy się w prokuraturze

Posłowi PO nie podoba się, że ujrzało to światło dzienne. Wolność słowa wg @SlawomirNitras: Zamiast przeprosić posłankę, która mówi jak ją kopnął - wzywa do zwolnienia wydawcy @StrefaStarcia



Zapraszamy do programu, by odnieść się do sprawy. Przyjmie zaproszenie czy zrejteruje? https://t.co/ZSbg7EeMl2