Iustitia w POPŁOCHU!!! 'PiS wprowadza STAN WOJENNY'

kazimierz 1 12.12.19 18:53

Niemcy jak tylko się połączyli to zwolnili w dawnym NRD około 80 procent sędziów związanych z władza komunistyczną. Tam nie było sprzeciwu ani donosów do UE. W naszej kochanej Ojczyźnie do tej pory w sądach pracuje około 750 sędziów z nadania Rady Państwa komunistycznego PRL.