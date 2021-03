Irakijczycy wiwatowali w Karakosz. Franciszek: Nadszedł czas odbudowy

Papież Franciszek zobaczył dziś na własne oczy ogrom zniszczeń dokonanych przez fundamentalistów z tzw. Państwa Islamskiego. Do wciąż niewielkiej garstki chrześcijan, którzy po pogromach wrócili na Równinę Niniwy apelował, by się nie zniechęcali i podjęli dzieło odbudowy. W sprofanowanym i spalonym przez islamistów kościele w Karakosz przypomniał, że kluczowym słowem budowania przyszłości pozostaje przebaczenie.

Przez stulecia Karakosz było największym miastem chrześcijańskim kraju. Kiedy w sierpniu 2014 przyszli tam islamiści, w ciągu kilku godzin uciekli z niego wszyscy chrześcijanie chcąc ratować swe życie. Witając Papieża do tego dramatycznego czasu nawiązał abp Youhanna Boutros Moshe. Podkreślił, że terrorystom zależało na tym, by zniszczyć istniejącą od wieków wieloreligijną i wieloetniczną mozaikę Iraku. Nie tylko chrześcijanie, ale również przedstawiciele innych mniejszości zostali wyrwani z korzeniami ze swej ziemi i zmuszeni do ucieczki. „Wielu wróciło do swych zniszczonych i spalonych domów. Jesteśmy dumni, że mimo horroru prześladowań chrześcijanie pozostali wierni niewzruszonej miłości do Ewangelii pokoju i sprawiedliwości, za przykładem swych heroicznych przodków” – mówił arcybiskup dziękując zarazem za pomoc jaką w tym trudnym czasie otrzymali od Kościoła, a dzięki której teraz powoli podnoszą się z gruzów. Dowodem na to jest kościół Niepokalanego Poczęcia, w którym Franciszek spotkał się z mieszkańcami Równiny Niniwy i odmówił wraz z nimi Anioł Pański w intencji pokoju.

Papież podkreślił, że z wielkim smutkiem rozgląda się wokół widząc znaki niszczących sił przemocy, nienawiści i wojny. „Jak wiele zostało zniszczone! A jak wiele trzeba odbudować!” – mówił wskazując, że spotkanie w tym miejscu dowodzi, że terroryzm i śmierć nigdy nie mają ostatniego słowa. Ostatnie słowo należy do Boga i do Jego Syna, zwycięzcy grzechu i śmierci. „Nawet pośród spustoszeń spowodowanych terroryzmem i wojną, oczami wiary możemy dostrzec triumf życia nad śmiercią” – podkreślił Franciszek. Zachęcał chrześcijan, by brali przykład ze swych ojców i matek, którzy przekazali im dziedzictwo wiary.