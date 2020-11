Internet kpi z ,,analiz'' wyborczych Lisa dla USA. Widział spotkanie Bidena i Trzaskowskiego

- Być może niedługo spotkanie prezydentów i demokratów - Joe Biden i Rafał Trzaskowski – napisał na Twitterze Tomasz Lis.

W jego wcześniejszej analizie sympatii politycznych w USA czytamy:

- W środę rano, po przebudzeniu, usłyszycie, że Amerykanie pogonili Trumpa a PiS stracił jedynego zagranicznego sojusznika

Warto dodać słowa prezydenta Trumpa podczas konferencji prasowej na temat głosowania oraz możliwych oszustw wyborczych:

- Mogliśmy wygrać te wybory i na dobrą sprawę - wygraliśmy. Naszym celem jest to, żeby zapewnić integralność dla naszego narodu, może dojść do wielkiego oszustwa. Dlatego zgłosimy się do Sądu Najwyższego. Nie chcemy, żeby nagle o 4 rano były znajdowane dodatkowe karty do głosowania dodane do puli głosów

Tomasz Lis liczący głosy elektorskie Joe Bidena. pic.twitter.com/4U22yPVqwW — Maciej 🇵🇱 #BabiesLivesMatter (@MaciejRolnik) November 4, 2020

W jakim stanie wygrał Tomasz Lis ? 🤣 — 🇵🇱ن Andzia (@PrawaAndzia) November 4, 2020

W jakim stanie wygrał Tomasz Lis ? 🤣 — 🇵🇱ن Andzia (@PrawaAndzia) November 4, 2020

mp/niezalezna.pl/twitter