Internauci bez przebierania w słowach do Jachiry za jej atak na polskich piłkarzy

Polscy piłkarze na przed meczem z reprezentacją Anglii na Wembley pomimo ogromnej presji nie klęknęli w geście oddania hołdu ofiarom Black Lives Matter, ponieważ Polska nigdy nie była krajem kolonialnym i w tym względzie nie mamy sobie nic do zarzucenia. Jednak znalazła się pewna grupka, a wśród nich posłanka KO Klaudia Jachira, która zaatakowała polskich reprezentantów.

Wśród krzykaczy dominują osoby o tzw. lewicujących, albo lewitujących poglądach, a w mediach społecznościowych wybuchła prawdziwa burza.



— No i nie klękneli. Przecież to nie o nich chodzi, tylko o szacunek dla innych. Odrobina empatii, panowie. A tak ani wyniku, ani charakteru. Ech, wracam do mojej robótki — napisała Jachira na Twitterze.

— Klaudio… ale wszyscy nasi piłkarze wskazali palcami na napis na koszulkach – RESPECT. Była empatia, był charakter. Był przede wszystkim szacunek — odpowiedział jej były dziennikarz sportowy i poseł Polski 2050, Tomasz Zimoch.

— Nie trzeba być żałosnym i bez charakteru, aby kogoś uszanować. Z resztą, to nie mamy za co się im płaszczyć. To nie my mieliśmy niewolników.

— Skąd potrzeba importowania cudzych problemów do Polski? Jaką moralną odpowiedzialność ponosimy za niewolnictwo w stanach i problemy tamtego kraju?

— Ona w szkole spała, więc nie może wiedzieć, że od najdawniejszych dziejów ludzkości klękanie oznaczało poddaństwo i uległość wobec osób przed którymi klękano.

— To od dziś szacunek się okazuje poprzez klęknięcie przed kimś? Aha xD

— Pani Poseł bez jaj . Niech se klękają ci którzy mieli kolonie i używali czarnoskórych do roboty.

