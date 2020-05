Interanauci masakrują Kubę Wojewódzkiego

rebeliant 23.5.20 14:01

G R - oni nie szukają poklasku... to jest ich taktyka walki z normalnymi ludźmi. Właśnie poprzez wolny dostęp do pola minowego, do którego wielu jest wpychanych. Narkotyki, seksbeztroska, "prawa człowieka". Istnieje taki boży wektor, na którym każdy człowiek przeżył by to życie godnie i oni zrobią wszystko, aby ludzie tego wektora nie obrali.