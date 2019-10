Ingerencja Rosji w wybory w USA? Putin zgrywa niewiniątko...

Konfederata 2.10.19 20:21

Wg Frondy Putin jest potężny! Na świecie ma władze i siłę największą. W USA wybiera sobie prezydenta, destabilizuje UE (Brexit to przecież wiadomo że Putina i ruskich sprawa), do tego ściąganie kolorowych do Europy tez na jego polecenie, zrobienie bałaganu w Afryce i Bliskim Wschodzie, LGBT to już wiadomo od dawna, że inspiracja od Putina, wykonanie przez ruskich agentów. Jedna jedyna Polska jeszcze się opiera tej potędze, dzięki PiS oczywiście! Bo Konfederacja wiadomo, ruskie onuce, Tusk folksdojcz ale też przecież działa z polecenia Putina, w Smoleńsku wymieniali porozumiewawcze uśmiechy i spojrzenia itd. Straszny i wszechwładny jest ten Putin!

Ciekawe kogo wyznaczy tym razem na prezydenta USA.