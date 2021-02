Indie odmawiają Pfizerowi. Co jest nie tak ze szczepionką?

Indie odmówiły autoryzacji awaryjnego zastosowania szczepionki Pfizera. Władze Indii domagały się miejscowych testów, które wykażą, że szczepionkę COVID-19 mRNA można bezpiecznie stosować.

Indyjska Centralna Organizacja Kontroli Standardów Leków stworzyła komitet ekspertów, który rozpatrzył propozycję Pfizera dotyczącą zastosowania eksperymentalnej szczepionki na koronawirusa tej firmy. Komitet wskazał na przypadki porażenia, anafilaksji i innych skutków niepożądanych po zastosowaniu szczepionki, które są badane. Ponadto komisja stwierdziła, że Pfizer „nie zaproponował żadnego planu stworzenia danych dotyczących bezpieczeństwa i immunologii ludności Indii”.

Po naradzie komitet zdecydował się nie udzielić zgody na awaryjne zastosowanie szczepionki. Z kolei Pfizer wycofał swój wniosek. Firma oznajmiła, że będzie prowadzić negocjacje z władzami Indii i ponownie złoży wniosek o aprobatę, dołączając „dodatkowe informacje, gdy staną się one dostępne w najbliższej przyszłości”.

Jak pisze Pete Baklinski z „Life Site News”, „obawy Indii co do bezpieczeństwa technologii modyfikacji genetycznej mRNA Pfizera nie są pozbawione podstaw”. Dziennikarz przytacza dane National Vaccine Information Center (Państwowe Centrum Informacji Szczepionkowej) w USA, które na dzień 29 stycznia wykazują 501 przypadków śmiertelnych, które nastąpiły po zastosowaniu szczepionek na koronawirusa. 59 procent zgonów nastąpiło w przypadku pacjentów, którzy przyjęli szczepionkę Pfizera, a 41 procent w przypadku szczepionki Moderny.

Dane Norweskiej Agencji Leków na dzień 14 stycznia podają 23 przypadki zgonów, do których doszło kilka dni po przyjęciu leku Pfizera. Baklinski przytacza także przykłady zgonów z USA, w których przypadku toczy się dochodzenie. Na przykład 7 stycznia w Kalifornii 60-letni pracownik służby zdrowia zmarł cztery dni po przyjęciu drugiej dawki szczepionki Pfizera. Z kolei 56-letni położnik z Miami zmarł 16 dni po szczepieniu, choć według doniesień jego stan zdrowia był „doskonały”.

Lekarze z organizacji America’s Frontline Doctors domagają się od administracji Bidena wyjaśnień na temat szczepionki Pfizera i klarownego uzasadnienia, dlaczego jest ona dopuszczona do użytku, aby Amerykanie „mogli podejmować przemyślane decyzje co do swojego zdrowia”.

Choć Indie odrzuciły szczepionkę Pfizera, to zaaprobowały zastosowanie produktu koncernu AstraZeneca oraz specyfiku firmy Bharat Biotech, który powstał w Indiach we współpracy z Indyjską Radą Badań Medycznych.

jjf/LifeSiteNews.com