Inaczej być nie mogło! Grabowski zachwycony skandalicznym tekstem ,,New Yorkera''

Jak już dziś informowaliśmy, „New Yorker” opublikował skandaliczny artykuł, w którym Polaków obwinia się o śmierć 3 milionów Żydów w trakcie II wojny światowej. W tekście wzięto w obronę prof. Jana Grabowskiego i prof. Barbarę Engelking, których skazano na początku lutego za zniesławienie Edwarda Malinowskiego.

Messa Geshen we wspomnianym tekście broni historyków, stwierdzając między innymi:

„Aby uniewinnić naród z morderstw trzech milionów Żydów, polski rząd posunie się nawet do ścigania uczonych za zniesławienie”.

Dodała też:

„Dzieło Grabowskiego i Engelkinga oraz innych historyków Holokaustu zwraca taką uwagę i taką wrogość, ponieważ zagraża fundamentalnej narracji polskiego społeczeństwa, jego poczuciu legitymizacji historycznej i materialnej”.

Tekst skomentował oczywiście sam Grabowski, który nie kryje zadowolenia. Pisze wprost, że artykułem jest „zachwycony”, ponieważ też:

„[...] rzuca światło na zniekształcenia Holokaustu, na agresywną politykę «pamięci» państwa polskiego oraz o trudnej sytuacji badaczy, którzy ośmielają się zaprzeczać oficjalnej, sponsorowanej przez państwo narracji”.

Now, I am delighted to see that @mashagessen wrote a poignant piece for New Yorker on the same topic. It is an important and timely article which sheds light on Holocaust distortion, on the aggressive "memorial" policies of the Polish state /2https://t.co/8EpJqKBj8L