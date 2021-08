IMGW ostrzega: dzisiaj możliwe burze, grad, nawet trąby powietrzne

Dzisiaj w ciągu dnia i w nocy Polskę czeka burze, silny wiatr, ulewny deszcz oraz grad w województwach: małopolskim, podkarpackim, świętokrzyskim, lubelskim, śląskim oraz części mazowieckiego. Dziś do Polski wkroczy - od południa i od południowego zachodu - strefa opadów deszczu. Przewiduje się również nawałnicowe porywy wiatru do 100-120 km/h i bardzo duży grad.

Najintensywniejsze opady będą mieć miejsce w centrum, na południu i na wschodzie kraju. W Małopolsce, na Podkarpaciu, Kielecczyźnie i Lubelszczyźnie pojawią się burze. Mogą być to silne burze z dużymi opadami i porywistym wiatrem, które prędkość sięgnąć może 100 km/h. Nie jest także wykluczone pojawienie się trąb powietrznych.

Przelotne opady deszczu są możliwe w całym kraju. W Warszawie po południu wystąpi duże zachmurzenie, spodziewany jest także deszcz, ale raczej bez burz.

Pogoda na zachodzie kraju będzie spokojniejsza, bez gwałtownych zjawisk. Temperatura wyniesie od 18 do 19 st. C na Dolnym Śląsku do 30 st. C na Podkarpaciu.

W województwie śląskim obowiązuje ponadto ostrzeżenie pogodowe II stopnia - prognozowane są silne opady deszczu z burzami, lokalnie z gradem. Stosowny alert do mieszkańców województw został wysłany przez Rządowe Centrum Bezpieczeństwa.

Silne deszcze i burze mogą pojawić się także w województwie łódzkim.

jkg/pap